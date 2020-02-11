Yalova Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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Yalova Belediyesindeki yolsuzluk operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi
6 saat önce
Yalova Belediyesindeki yolsuzluk iddiaları kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişi, Yalova Adliyesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:39 Kaynak: İHA
Yalova Belediyesindeki yolsuzluk iddiaları kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 3 kişi, Yalova Adliyesine sevk edildi.
Üzerine yüklü miktar zimmet geçirdiği iddiasıyla Denizli'de yakalanan Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü personeli Reşat E. ile soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mali İşler Müdürü Reyhan K. ve yine aynı müdürlükte görevli Saliha Ö. Yalova Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yalova Adliyesine sevk edildi. - YALOVA
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