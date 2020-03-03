Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı

6 saat önce

Yalova Belediyesinde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 10 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı, System.String[]

Yalova Belediyesinde yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 10 kişiden adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.


Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan K.B., E.Ö., B.B., S.Ç. ve C.D. Yalova Adliyesi'ne getirildi. Hakim karşısında bir kez daha ifade veren 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Belediyeden usulsüz olarak 4 milyon lira ödeme aldığı iddia edilen şüphelilerin haricinde gözaltında bulunan 5 kişinin daha Yalova Emniyetindeki sorgusu sürüyor.


Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturmada Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 9 kişi ise tutuklu bulunuyor. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi
Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü Göçmenlere sınırlarını kapatan Yunanların 78 yıl önce Suriye'ye sığındıkları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 01:09:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]