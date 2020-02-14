Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı

6 saat önce

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı.

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı, System.String[]

Yalova Belediyesinde yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı.


Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Halit Güleç'in sekreteri B.T., şoförü B.E. ve bir şirketin muhasebecisi O.G., sabah saatlerinde Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Toplam 4 tutuklunun bulunduğu soruşturma kapsamında 32 ihale dosyasında usulsüzlükler tespit edilmişti. Mali İşler Müdürlüğü çalışanı Reşat E.'nin zimmetine yüklü miktarda para geçirip il dışına çıkmasından sonra gözaltında alınan Yalova Belediye Başkanı Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sekreteri B.T. ve bir şirketin muhasebecisi O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:19 Kaynak: İHA
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