Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Polis tarafından gözaltına alınan Reşat E, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve muhasebe çalışanı S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanarak "zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Reşat E. ve Şenay Reyhan K. tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce müteahhit Bekir B'nin cezaevine konulduğu soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Gözaltına alınan diğer zanlılar Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma



Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.



Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, soruşturma kapsamında Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen müteahhit Bekir B. tutuklanmış, Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförü de gözaltına alınmıştı.