Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı

6 saat önce

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı.

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında tutuklu sayısı 18'e çıktı, System.String[]

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bir şüpheli daha tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddiasıyla C.Ö. ve A.G'nin ardından T.Ç. ve Ö.Y'yi de gözaltına aldı.

Ö.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.Ö. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

A.G'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e çıktı.

Soruşturma süreci


Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.


Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. de tutuklanmış, Güleç'in şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Ayrıca, T.T, H.Ç. ve E.G. de cezaevine gönderilmişti.

Belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 8 zanlının daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükselmişti.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:44 Kaynak: AA

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