Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı

6 saat önce

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı, System.String[]

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Soruşturma kapsamında tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin şoförü B.E, sekreteri B.T. ve soruşturmada adı geçen şirketlerden birinin muhasebe personeli olarak görev yapan O.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.


Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sekreter B.T. ile O.G. tutuklandı, B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma


Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.


Bu sırada kayıplara karışan Reşat E, Denizli'de gözaltına alınarak Yalova'ya getirilmiş, Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve çalışanlardan S.Ö. ile müteahhit Bekir B. de yakalanmıştı.

Bu kişilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Reşat E, Şenay Reyhan K. ve Bekir B. tutuklanmış, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Soruşturmayla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T, şoförü B.E. ve soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. gözaltına alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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