Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan R.E, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve muhasebe çalışanı S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, güvenlik önlemleri altında Yalova Adliyesi'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı H.G, sekreteri ve şoförünün ise emniyetteki sorguları sürüyor.

Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan R.E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Bu sırada kayıplara karışan R.E, Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilmiş, soruşturma kapsamında Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve çalışanlardan S.Ö. gözaltına alınmıştı. Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen bir müteahhit de tutuklanmıştı.