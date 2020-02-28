Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan T.T, H.Ç. ve E.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor.

Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T, soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G, tutuklanmış, Halit G'nin şoförü B.E, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Önceki gün düzenlenen operasyonda ise belediye personeli olmadıkları öğrenilen T.T, H.Ç. ve E.G. de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 3 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Yalova Belediyesi, Başsavcı, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:13 Kaynak: AA
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