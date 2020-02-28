Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı

6 saat önce

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı, System.String[]

Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, belediyeden usulsüz olarak 4 milyon 375 bin 753,27 lira ödeme aldığı iddia edilen E.Ö, B.B, S.D.Ç, C.D. ve K.Ö.B. hakkında "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve zimmet" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin belediye personeli olmadığı öğrenildi.

Soruşturma

Yalova Belediyesi yetkililerince 6 Şubat'ta, Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit G, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmış, gözaltına alınan zanlılardan belediye personeli S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra, gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit G'nin sekreteri B.T, soruşturma dosyasında adı geçen bir şirketin muhasebe personeli O.G. tutuklanmış, Halit G'nin şoförü B.E. adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Önceki gün düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan T.T, H.Ç. ve E.G. de tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında dün Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu bulunan Başkan Yardımcısı Halit G. görevden uzaklaştırılmış, Salman hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Yalova Belediyesi, Başsavcı, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Provokatif 'şehit' paylaşımlarına soruşturma Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 04:07:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova Belediyesindeki zimmet soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]