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Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında tutuklu 4 sanıktan biri tahliye edildi - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında tutuklu 4 sanıktan biri tahliye edildi

08.06.2021 13:33
Yalova Belediyesindeki

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu 4 tutuklu sanık bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan kişilerden bazıları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tutukluların avukatları, yeni infaz yasası göz önüne alınarak müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. Bu sanıklardan Bekir B'nin avukatı, yargılamanın başlangıcında mahkemeye sundukları, bir derneğe verilen para ile ilgili CD'nin incelenmesi talebinde bulundu.

Tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın avukatı ise Salman'ın dosyasının ayrılmasını ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Güleç'in sekreteri Bahar T'nin tahliyesine, Halit Güleç, Reşat E. ve Bekir B'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Salman'la ilgili avukatının taleplerini reddeden heyet, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sayıştay raporlarının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. 34 sanıklı davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişiden 14'ü tahliye edilmişti.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Yalova Belediyesi, Mahkeme, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasında tutuklu 4 sanıktan biri tahliye edildi - Son Dakika


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