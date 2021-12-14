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Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak - Son Dakika

Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak

14.12.2021 15:02

Bir son dakika haberine göre Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Reşat E, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tutuksuz sanıkların yanı sıra CHP'nin genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından tutuksuz yargılanan ve görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, duruşmayı adliye binası dışından takip etti.

Sanık ve avukatlarına söz verilmesinin ardından dinlenilen tanık L.P.T, mobilya ve büro üzerine iş yaptığını belirterek, belediyeden doğrudan temin usulü ile ihaleye girmeden işler aldığını söyledi.

Halit Güleç, müteahhit Bekir B. ve Reşat E'yi tanıdığını, 2019 yılına kadar belediyeye iş yaptığını anlatan L.P.T, Güleç'in müdürlerle yaptığı toplantıda kendisine iş verilmemesi talimatı verdiğini ileri sürdü.

Reşat E'nin Güleç'in verdiği liste doğrultusunda ödemeleri yaptığına birçok kez şahit olduğunu iddia eden L.P.T, Güleç'ten habersiz otoparka dahi araç parkının yapılamadığını, belediyeyi Salman'ın yönetmediğini öne sürerek, "Salman'ın hiçbir fonksiyonu yok." ifadesini kullandı.

Tanığın ifadelerine katıldığını belirten sanık Reşat E. de tüm ödemeleri Güleç'in talimatıyla yaptığı iddiasında bulundu.

Yalova Belediyesi avukatı ise 150 sayfalık bilirkişi raporuna, üyelerinden birinin hesap uzmanı olması nedeniyle katılmadıklarını, bu nedenle yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunun özellikle sonuç kısmında yer alan değerlendirme bölümüne işaret ederek, yeni bilirkişi raporu hazırlanması ve mevcut bilirkişilerin aykırı rapor düzenlemesi nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulması talebini iletti.

Bilirkişilerin eldeki bilgi, belge, mesajlar ve konuşmalara raporda yer vermediklerini ileri süren Bekir B'nin avukatları, özellikle olaydan 7 gün sonra suç duyurusunda bulunan Salman, Güleç ve belediye yetkililerine yer vermediklerini, raporun yanlı düzenlendiğini iddia ederek, yeni heyet raporu alınması yönünde taleplerini aktardı.

Mahkeme heyeti, Reşat E'nin tutukluluğunun devamına ve yeni bilirkişi raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz hukukçular olarak da biliyoruz bu dava daha çok uzayacak. Burada yapılması gereken tek bir şey var. Yalova'nın seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman'ın derhal görevine iade edilmesi gerek. Son bilirkişi raporu da iki Sayıştay denetçisinin, mali uzmanın ortaya koyduğu rapor da bu gerçeği ortaya koydu. Yeniden rapor istiyorlar, istesinler. Vefa Salman'ın suçsuz olduğu ortaya çıkacak."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Salman'ın en kısa sürede görevine iade edileceğine inandıklarını belirterek, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Soruşturma ve dava süreci

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat 2020'de Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri Bahar T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

34 sanıklı davanın önceki duruşmalarında tutuklu 18 kişiden 17'si tahliye edilmiş, sadece Reşat E'nin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki zimmete para geçirme davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak
Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki zimmete para geçirme davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak
Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki zimmete para geçirme davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak
Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki zimmete para geçirme davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Yalova Belediyesi, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki 'zimmete para geçirme' davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanacak - Son Dakika
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