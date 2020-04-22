Yalova Belediyesinden minibüs esnafına 105 bin lira destek - Son Dakika

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Minibüsçüler Odası'na 105 bin lira maddi destekte bulundu.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Meclisinde ekonomik anlamda zor günler geçiren minibüsçü esnafına destek olma yönünde karar çıktığı ifade edildi.

Ruhsat, izin ve hat kirası borçlarının 3 ay erteleme kararının alındığı da vurgulanan açıklamada, ayrıca minibüsçü esnafına dağıtılmak üzere 105 bin liralık destek kararı da alındığı aktarıldı.

Meclis toplantısında alınan karar hakkında değerlendirmede bulunan Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, tüm dünyayı ve ülkeyi etkisine alan virüsün, maddi manevi kayıplara yol açtığını hatırlattı.

Minibüsçü esnafın da virüsün getirdiği olumsuzluklardan en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Tutuk, şunları kaydetti:

"Şehir içerisinde faaliyet gösteren M plakalı minibüslerin yolcu taşıma kapasitesi yayınlanan genelge ile sınırlandı. Yaklaşık yüzde 80 oranında azalma meydana geldi. Bu şartlar altında toplu taşıma hizmetinin sürekliliğinin sağlanabilmesi hem esnafımızın hem de toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için minibüs esnafımıza gelir desteği verilmesi gerektiğini düşündük ve konuyu meclise taşıdık. Devletimiz tarafından bu konu ile ilgili yasal düzenleme 17 Nisan 2020 tarihinde yapılarak yürürlüğe girdi.

Bizler de kanun kapsamında esnafımıza destek olmak için meclisimizi olağanüstü topladık. Minibüsçü esnafımıza korona virüsü sebebi ile toplu taşıma hizmetinin sağlanmasında yaşadıkları zorlukları en aza indirmek ve toplu taşımanın sürekliliğinin sağlamak adına 105 bin lira gelir desteği verilmesi ve ruhsat, izin, hat kirası borçlarının faizsiz olarak 3 ay ertelenmesi konusunda karar aldık. Esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."