Yalova Belediyesinin gözaltındaki başkan yardımcısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Yalova Belediyesindeki 20 milyonluk vurgun operasyonunda ihaleye fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç adliyeye sevk edildi.



Yalova Belediyesi Mali İşler Müdürlüğünde görevli R.E.'nin zimmetine geçirdiği para ile ortadan kaybolup Denizli Otobüs Terminali'nde polis ekipleri tarafından yakalanması ve sonrasında verdiği ifadeler neticesi başlatılan soruşturma kapsamında şoförü ve sekreteri ile birlikte Yalova Belediyesindeki makamında Yalova polisi tarafından gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 3 gündür devam eden gözaltı süresinin ardından bu sabah polisin yoğun güvenlik tedbiri aldığı Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Güleç adliye girişi sessizliğini korurken, adliye girişinde çok sayıda belediye çalışanının olması dikkat çekti.



Yolsuzluk soruşturması kapsamında Denizli'de gözaltına alınan muhasebe elemanı R.E, Mali İşler Müdürü Ş.R.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce de bir müteahhit tutuklanmıştı.



Öte yandan, Başkan Yardımcısı Güleç'in sekreteri ve şoförünün de yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - YALOVA