Son Dakika Haberleri: Yalova Belediyespor Süper Lig'de İlk Yarıyı Üçüncü Bitirdi

Yalova Belediyespor Süper Lig'de İlk Yarıyı Üçüncü Bitirdi

1 saat önce

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF)'nin organize ettiği Türkiye Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi'nde Yalova Belediyespor ilk devreyi üçüncü sırada bitirdi.

Yalova Belediyespor Süper Lig'de İlk Yarıyı Üçüncü Bitirdi, System.String[]
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF)'nin organize ettiği Türkiye Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi'nde Yalova Belediyespor ilk devreyi üçüncü sırada bitirdi.

Geçen sezonu 6. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan ETTU Cup'ta başarıyla mücadele eden Yalova'nın bayan raketleri ikinci devreye de büyük bir avantajla girme fırsatı yakaladı. Batman'da gerçekleştirilen 4. etap maçlarında 3 maç oynayan Yalova Belediyespor bayan takımı, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 16 takımın yer aldığı Süper Ligin ilk devresini 13 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 3. sırada noktalamış oldu.

Yalova Belediyespor Kulübü Başkanı Resul Kocaağa, "Kızlarımızla gerek Avrupa'da aldığımız gerekse bu sezon Süper Lig'de elde ettiğimiz başarılarla bu sene Yalova'nın spor tarihinde ilkleri yaşıyoruz" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:40 Kaynak: İHA

Türkiye, Yalova, Spor
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