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Yalova Beşiktaşlılar Derneği'nden anlamlı hareket
7 saat önce
Yalova Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, ramazan ayında da yardım faaliyetlerini sürdürüyor.
Yalova Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, ramazan ayında da yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Yalovalı kartallar, Korona virüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlara 55 adet yardım kolisi dağıtırken, ramazan ayında da 20 aileye ulaşarak kolilerini teslim etti.
Ramazan ayında da çalışmalarını sürdüren Yalova Beşiktaşlılar Derneğinin yöneticileri Yalova'nın merkezinde bulunan Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Reşat Köseoğlu ve Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Şükrü Bakkal'a ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 10'ar adet Ramazan kolisini teslim etti. Yalova Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Arabacı, "Korona virüs salgını kapsamında ilimizde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 55 adet yardım kolisi bıraktık. Mübarek ramazan ayında da arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz yardım kolilerimizi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Reşat Köseoğlu ve Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Şükrü Bakkal'a teslim etti. Gün birlik olma günüdür. 11 ayın sultanı ramazan ayında vatandaşlarımızın yükünü bir nebze olsun hafifletebilir ve yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bize. İnşallah daha fazla sayıda aileye ulaşarak yardımlarımızı yapacağız ve hayır dualarını alacağız" diye konuştu. - YALOVA
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 03:27 Kaynak: İHA
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