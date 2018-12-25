Son Dakika Haberleri: Yalova Beyaza Büründü

Yalova Beyaza Büründü

43 dakika önce

Yalova'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Yalova'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerine yağan karın ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekipleri seferber oldu.

Kış Yalova'da yüzünü gösterdi. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle şehrin birçok noktası beyaza büründü. Yalova-Bursa arasında ulaşımın sağlandığı Süpürgelik mevkiinde görüş mesafesi bir hayli düştü. Kar yağışı Karayolları ekiplerini de hareket geçirdi. Turuncu Karıncalar lakaplı Karayolları ekipleri 4 aparatlı makine ve 1 grayder ile yollarda kar küreme ve tuzlama yapıyor. 24 personelin görev yaptığı Süpürgelik istasyonunda 24 personel 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Bazı köy yollarında ulaşım durma noktasına geldi. Kar altında kalan araçlar ise kışın güzelliğini adeta gözler önüne serdi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:04 Kaynak: İHA

Kar, Yalova, Güncel
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