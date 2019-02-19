Yalova Bulaşıkçılıkla Başladı, Steak House Patronu Oldu

Bulaşıkçı olarak başladığı yerde aşçılığı öğrenen Aynur Ferşatoğlu, KOSGEB'den aldığı destekle lokanta açtı. 15 metrekarelik lokantayı şimdilerde 150 kişiye hizmet verebilen steak house restorana çevirerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Ferşatoğlu, İnsanlara iş imkanı sunmak güzel bir şey. Daha da büyüyerek daha fazla arkadaşa iş imkanı sağlamak istiyorum dedi. Yalova
'da 10 yıl bir restoranda bulaşıkçı olarak çalışan Aynur Ferşatoğlu (45), zamanla aşçılığı öğrendi. Yemeğe olan merakını ustalığıyla birleştiren Ferşatoğlu, 2012 yılında kendi iş yerini açmak için, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na (KOSGEB) başvurdu. KOSGEB'den aldığı destekle ilk etapta 15 metrekarelik lokanta açarak işletmeye başlayan Ferşatoğlu, işlerini giderek büyüttü. Çiftlikköy
ilçesindeki Sahil Mahallesi'nde kiraladığı işyerini 150 kişiyi ağırlayabilecek steak house restorana çevirdi. Kadın girişimcinin en büyük desteği ise eşi ve çocukları oldu. İnsanlara iş imkanı sunmanın haklı gururunu yaşayan Ferşatoğlu, aynı zamanda hayallerini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyor.
HEDEFİ DAHA DA BÜYÜMEK
Bulaşıkçılıktan patronluğa uzan hikayesini anlatan Ferşatoğlu, 2008 yılında bir iş batırdık. İşlerimiz bozuldu. O sıralar çalışmak zorunda kaldım. Bir lokantada bulaşıkçı olarak işe girdim. Yemeğe olan merakımdan dolayı tezgaha geçerek usta oldum. Orada çalışırken KOSGEB'in desteğini duydum. Proje hazırlayarak başvuruda bulundum. 15 metrekare bir dükkan açarak işe başladım. Şoför, aşçı, bulaşıkçı, bütün işleri ben yapıyordum. Bir yıl içerisinde işleri büyüterek başka bir dükkana geçtim. Yeni personel alımı yaptım. Şimdi çalıştığım arkadaşlarımla tanıştım. Steak yapalım dediler. İsim belirledik ve patentini aldık. 3 aydır steak olarak işletiyoruz. Kaliteli hizmet vermeye gayret ediyoruz. İnsanlara iş imkanı sunmak güzel bir şey. Hedefim sade burada kalmak değil. Daha da büyüyerek daha fazla arkadaşa iş imkanı sağlamak istiyorumö dedi.
En büyük desteği eşinden aldığını belirten Ferşatoğlu, Kızlarımın da desteği oldu. Çocuklarımı okuttum. Küçük çocuklarımın eğitim hayatı devam ediyor. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Elemanlarımla abla kardeş gibiyim. Hepsinin derdiyle dertlenirim. Hepsiyle bire bir ilgileniyorumö ifadelerini kullandı.
500 BİN LİRALIK YATIRIM
Aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirten Ferşatoğlu, Hafta içi ve hafta sonu yoğunluk durumu değişiyor. Büyük bir yatırım yaptım. Dükkanın bütün işçiliği bize ait. Personel ile beraber 3 ayda dükkanın tadilatını bitirdik. Bu şekilde de 500 bin liralık bir yatırım yaptıkö diye konuştu.