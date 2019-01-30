Son Dakika Haberleri: Yalova-Bursa Karayolu'nda Kepçe Dehşeti: 6 Yaralı

Yalova-Bursa Karayolu'nda Kepçe Dehşeti: 6 Yaralı

9 dakika önce

Yalova-Bursa Karayolu'nda kepçe dehşeti: 6 yaralıYALOVA-Bursa Karayolu Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta meydana gelen olayda kepçe operatörü Uysal Polat'ın idaresindeki iş makinesi, karayolu kenarında ani manevra yapınca Yalova'dan Bursa'ya seyir halinde olan işçi taşıyan minibüse çarptı.

Yalova- Bursa Karayolu'nda kepçe dehşeti: 6 yaralı

YALOVA-Bursa Karayolu Öğretmen İbrahim Uslu Sokak'ta meydana gelen olayda kepçe operatörü Uysal Polat'ın idaresindeki iş makinesi, karayolu kenarında ani manevra yapınca Yalova'dan Bursa'ya seyir halinde olan işçi taşıyan minibüse çarptı. Ahmet Cinemre idaresindeki 34 EU 4168 plakalı minibüs, çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki bariyerlere çarptı.

Yaşanan kaza sonucu kepçe operatörü, minibüs şoförü ve minibüs içerisindeki 4 işçi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis aracı gönderildi. Yaralı olan kepçe operatörü Uysal Polat, minibüs şoförü Ahmet Cinemre, işçiler Emre Burak Deniz, Ömer Faruk Erdoğan, Tolga Bergay ve Turan Demir, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından Yalova-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Öte yandan burada bulunan işçiler ise kepçenin freninin boşaldığını, kazanın bu yüzden meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diğer yandan freni boşaldığı iddia edilen kepçenin kaza anı bu bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada yaralananların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

Uysal, İşçi, Bursa, Yalova, Güncel
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