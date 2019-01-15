Yalova-Bursa Karayolunda Yolcu Otobüsü Devrildi
1 saat önce
- Olay yerinden detaylar YALOVA - Yalova Bursa karayolunda yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı.
- Olay yerinden detaylar YALOVA - Yalova Bursa
karayolunda yolcu otobüsü devrildi, ilk belirlemelere göre 11 yolcu yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:13 Kaynak: AA
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