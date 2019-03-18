Son Dakika Haberleri: Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi Açıldı

Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi Açıldı

1 saat önce

Yalova'da belediye tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 bin 352 metrekare alanda inşa edilen Cemevi ve Kültür Merkezi törenle açıldı.

Yalova Cemevi ve Kültür Merkezi Açıldı, System.String[]
Yalova'da belediye tarafından Bağlarbaşı Mahallesi'nde 3 bin 352 metrekare alanda inşa edilen Cemevi ve Kültür Merkezi törenle açıldı.

Törende konuşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, cemevi ve kültür merkezinin temelinin 24 Mayıs 2015'te atıldığını söyledi.

Salman, şunları kaydetti:

"Bizim yönetim anlayışımızda asla ve asla farklılaştırma, ötekileştirme olmadı. Kimsenin inancına, etnik kökenine, kimsenin Yalova'ya nereden geldiğine, dünya görüşüne, siyasi partisine bakmadan hizmet ürettik. Önemli olan söz vermek değil, o sözü tutmak ve burada olduğu gibi icraata geçirmektir. Söz verdiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük cemevini bugün hizmete açıyoruz. Ne mutlu ki Alevi vatandaşlarımızın her zaman devletine, milletine, Cumhuriyet'e ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığı bütün Türkiye'ye örnektir. Bu cemevimiz bütün Yalovalılara açık olacaktır."

Protokol mensuplarınca kurdelenin kesilmesiyle sona eren törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Cem Vakfı ve Alevi Vakıfları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Yalova Şube Başkanı Sinan Giray ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bağlarbaşı, Yalova, Güncel
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