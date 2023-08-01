Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Yüksek Zam

Yalova Çiftlikköy Belediyesi'nde en düşük işçi maşı 18 bin 500 lira oldu. Maaş zammı protokolünde Başkan Ali Murat Silpagar'ı kapıda davul-zurna ve meşalelerle karşılayan işçiler, başkanı omuzlara çıkararak aldıkları zammı kutladı.

Çiftlikköy Belediyesi ve Zirvekent AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme ek protokol imza töreni ile daimi işçiler ve 696 Sayılı KHK ile Belediyemiz Zirvekent Şirketi'nde istihdam edilen belediye çalışanlarına yapılan maaş artışı belirlendi. Çiftlikköy Belediyesi Yeni Düğün ve Konferans Salonu'nda yapılan ve 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerin ek protokol sözleşmesi Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ile Hak-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalandı.

Evli ve 2 çocuklu çalışanın en düşük maaşı 20 bin lirayı geçti

Protokol sözleşmesi öncesinde salonu dolduran işçiler, Başkan Silpagar'ı alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı. Silpagar, yaptığı konuşmada işçilerin çok daha iyilerine layık olduğunu ifade ederek, "Temmuz ayında sözleşmemiz gereği yapılacak olan zam, 13 bin 889 TL idi. Sizlere yüzde 25'lik ücret artışı, yüzde 86 artış yaptığımız yol parası, yüzde 55 arttırdığımız yemek parası ve 4 bin 500 TL'lik sosyal yardım müjdesi ile birlikte bekar işçi için en düşük maaşımız 18 bin 477 TL, evli ve iki çocuklu çalışanımız için en düşük maaşımız 20 bin 90 TL olarak artırıyoruz." dedi.

Hak-İş Konfederasyonu Bursa İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da konuşmasında, "Bugün burada emek ve alın terimize sahip çıkarak bizlere bu sevinci yaşatan, ben çalışanlarımı artan kur ve yüksek enflasyon karşısında ezdirmem diyen, benim işçim huzurlu ve mutlu olursa Çiftlikköy halkı huzurlu ve mutlu olur diyen, sizlere müjde verecek olan Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Silpagar'a şahsım sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İmzaların atılması sonrasında işçiler büyük sevinç yaşarken, bazı işçiler de Başkan Silpagar'a teşekkür hediyesi takdim etti. Yemekli toplantının son kısmında Başkan Silpagar, Yavuz'a anı tabağı ve fincan takımı, Yavuz da Başkan Silpagar'a teşekkür plaketi takdim etti. - YALOVA