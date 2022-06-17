Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

17.06.2022 09:39

Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildiYALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

YALOVA Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçıklık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yapılan operasyonda kaçak nargile tütünü imal edildiği belirtilen adreslerde aralamalar yapıldı. Aramalarda,1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü, 73 kilo nargile tütünü aroması, 1 kilo toz gıda aroması, 11 bin 490 adet nargile tütünü paketlenmesinde kullanılan plastik ambalaj, 851 adet marka etiketi, 2 adet vakum makinesi, 3 adet terazi, 1 adet hamur yoğurma makinesi, 2 adet alüminyum kazan, 2 adet ayaklı LPG ocağı, 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart ve 27 kilo gliserin ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Y, E.Y, M.Ş ve H.Ş gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
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