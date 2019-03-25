Son Dakika Haberleri: Yalova'da 107 Afgan Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı

Yalova'da 107 Afgan Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı

26 dakika önce

YALOVA'da 107 Afgan kaçak yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı.

Yalova'da 107 Afgan Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı, System.String[]
YALOVA'da 107 Afgan kaçak yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da M.R.R.(20) ile M.S.S.'nin (31), insan kaçakçılığı suçu işlediğini tespit etti. Sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.R.R. ile M.S.S. gözaltına alınırken, Türkiye'ye yasa dışı yollar ile girdikleri tespit edilen 107 Afganistan uyruklu sınır dışı edildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor. 

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:09 Kaynak: DHA

Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, Güncel
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