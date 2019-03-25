Yalova'da 107 Afgan Kaçak ve 2 Organizatör Yakalandı
26 dakika önce
YALOVA'da 107 Afgan kaçak yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı.
YALOVA'da 107 Afgan kaçak yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığından gözaltına alındı. Yalova Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova'da M.R.R.(20) ile M.S.S.'nin (31), insan kaçakçılığı suçu işlediğini tespit etti. Sabah
saatlerinde harekete geçen ekipler, belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.R.R. ile M.S.S. gözaltına alınırken, Türkiye
'ye yasa dışı yollar ile girdikleri tespit edilen 107 Afganistan
uyruklu sınır dışı edildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Yalova
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:09 Kaynak: DHA
Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar
Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı
Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı
146 Bin 669 Kişi 31 Mart'ta Oy Kullanamayacak