Son Dakika Haberleri: Yalova'da 107 Afgan Mülteci Yakalandı

Yalova'da 107 Afgan Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Yalova'da 107 Afgan mülteci yakalandı Avrupa hayali Yalova'da son bulduYALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 11 ayrı noktaya düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla Avrupa'ya geçme planı yapan 107 Afgan mülteci yakaladı.

Yalova'da 107 Afgan mülteci yakalandı
Avrupa hayali Yalova'da son buldu

YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 11 ayrı noktaya düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla Avrupa'ya geçme planı yapan 107 Afgan mülteci yakaladı.
Yasadışı yollarla 107 Afganistanlı göçmenin Yalova'ya getirildiği istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede Afganlıların gizlendiği noktaları tespit eden Yalova polisi, bu adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yakalanan Afganlılar gözaltına alındı. Bu şahısları para karşılığında Avrupa'ya kaçırmak için getiren insan kaçakçılığı şüphelisi M.R.R. ve M.S.S. de kıskıvrak yakalandı. Afganlıların sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:32 Kaynak: İHA

Yalova, 3. Sayfa
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