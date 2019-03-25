Yalova'da 107 Afgan Mülteci Yakalandı

Yalova'da 107 Afgan mülteci yakalandı Avrupa hayali Yalova'da son bulduYALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 11 ayrı noktaya düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla Avrupa'ya geçme planı yapan 107 Afgan mülteci yakaladı.

Yalova'da 107 Afgan mülteci yakalandı

Avrupa hayali Yalova'da son buldu



YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 11 ayrı noktaya düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla Avrupa'ya geçme planı yapan 107 Afgan mülteci yakaladı.

Yasadışı yollarla 107 Afganistanlı göçmenin Yalova'ya getirildiği istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Kısa sürede Afganlıların gizlendiği noktaları tespit eden Yalova polisi, bu adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda yakalanan Afganlılar gözaltına alındı. Bu şahısları para karşılığında Avrupa'ya kaçırmak için getiren insan kaçakçılığı şüphelisi M.R.R. ve M.S.S. de kıskıvrak yakalandı. Afganlıların sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı

5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum

Rottweiler Cinsi Köpeğin Saldırdığı 2 Yaşındaki Almila Ölümden Döndü

Palamut Balığının Solungacına Gizlenmiş 56 Gram Kokain Ele Geçirildi