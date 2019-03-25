Son Dakika Haberleri: Yalova'da 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yalova'da 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı

12 dakika önce

Yalova'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Yalova'da 109 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Yalova'da 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Afganistan uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yasa dışı yollarla yurda kaçak giren göçmenlerin yakalanması için operasyon yapıldı.

Kent merkezindeki 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 109 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlerden M.R.R. (20) ve M.S.S'nin (31) göçmen kaçakçılığı yaptıkları ileri sürüldü.

Yakalananların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Afganistan, Yalova, Güncel
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