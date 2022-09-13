13 günlük bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Mahkemeye çıkan baba, mağdur olduğunu savundu - Son Dakika
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13 günlük bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Mahkemeye çıkan baba, mağdur olduğunu savundu

13.09.2022 15:36
13 günlük bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Mahkemeye çıkan baba, mağdur olduğunu savundu

Yalova'da yaşanan olayda 13 günlük bebeğini, mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan baba Serhat O., mahkemede verdiği ifadesinde "Mağdur durumdayım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, anne Türkan O. kucağında mağdur bebeğiyle, sanık Serhat O. ise tutuklu bulunduğu Kocaeli'ndeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun henüz gelmemesini belirtmesinin ardından söz verilen sanık, 15 yıllık evliliğinde ailesindeki kimseye zarar vermediğini ileri sürdü. Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini de iddia eden sanık Serhat O, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi. Türkan O. ise daha önceden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O., 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.

BÜYÜK KIZINA YÖNELİK BENZER SUÇTAN KAYDI BULUNUYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 günlük bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Mahkemeye çıkan baba, mağdur olduğunu savundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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