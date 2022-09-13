13 günlük bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Mahkemeye çıkan baba, mağdur olduğunu savundu

Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, anne Türkan O. kucağında mağdur bebeğiyle, sanık Serhat O. ise tutuklu bulunduğu Kocaeli'ndeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen raporun henüz gelmemesini belirtmesinin ardından söz verilen sanık, 15 yıllık evliliğinde ailesindeki kimseye zarar vermediğini ileri sürdü. Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini de iddia eden sanık Serhat O, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi. Türkan O. ise daha önceden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.