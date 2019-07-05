Son Dakika Haberleri: Yalova'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
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Yalova'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede

1 saat önce

YALOVA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Yalova'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede, System.String[]
YALOVA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu, 13'ü muvazzaf ve 1'i emekli astsubay olan 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay bu sabah adliyeye sevk edildi.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
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