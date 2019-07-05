Yalova'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
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Yalova'da 14 FETÖ şüphelisi adliyedeYalova'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Yalova
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:56 Kaynak: DHA
'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
Yalova'da, FETÖPDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖPDY soruşturması kapsamında, aralarında yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu, 13'ü muvazzaf ve 1'i emekli astsubay olan 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 10 astsubay başçavuş, 1 astsubay üstçavuş ve 1 emekli astsubay bu sabah adliyeye sevk edildi.
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