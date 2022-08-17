Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı - Son Dakika
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

17.08.2022 04:16
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, anıta karanfiller bırakarak deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidin ardından program, deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Vatandaşlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramı yapıldı.

Anma törenine, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4) Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (4) Bakan Soylu: 'Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek, 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz' Bakan Soylu: 'Bütün hazırlıklarımızı İstanbul'da yaşanabilecek, 7.5'lik deprem üzerinden yapıyoruz'
Kaynak: AA

Deprem, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı - Son Dakika
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