Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

16.08.2022 21:00
Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla "Derin Uğultu" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı dolayısıyla "Derin Uğultu" belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Jeoloji Mühendisleri Odasınca deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve deprem sırasında yapılacakların anlatıldığı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki belgesel gösterimini, Vali Muammer Erol ve il protokolünün yanı sıra vatandaşlar izledi.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Becan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Jeoloji Mühendisleri Odası ile Bursa Jeoloji Mühendisleri Odasının hazırladığı belgeseli biz de Yalova'daki hemşehrilerimizle buluşturmak istedik. Belgeselin bu ikinci galası. Yurdun dört bir yanında gösteriminin yapılacağını biliyoruz. Belgesel, depremi unutmamak ve hatırlatmak adına önemli bir proje. Depremle ilgili herkesin alacağı birçok ders var."

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Osman Kendir de 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçtiğini hatırlattı.

Deprem sonrasındaki sesi anlattığı için belgeselin adının "Derin Uğultu" olduğunu aktaran Kendir, "Biz bu belgeselle ne kadar çok kişiye ulaşırsak halkla birliktelik sağlayabileceğimize ve bilgilendirme yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da 'Derin Uğultu' belgeseli gösterildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Yalova'da "Derin Uğultu" belgeseli gösterildi - Son Dakika
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