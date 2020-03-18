Yalova'da 18 Mart törenleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da 18 Mart törenleri - Son Dakika

Yalova'da 18 Mart törenleri

6 saat önce

Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri yapıldı.

Yalova'da 18 Mart törenleri, System.String[]

Yalova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü törenleri yapıldı.


Her yıl coşkulu törenlerle kutlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi bu yıl korona virüsü tedbirleri dahilinde sadece Atatürk anıtına çelenk sunulması ile gerçekleştirildi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Yalova Valisi Muammer Erol törene katılan gazilerle bir süre sohbet ettikten sonra tören sona erdi. - YALOVA

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:52 Kaynak: İHA

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