Yalova'da 182 Bin 279 Seçmen Oy Kullanacak

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Altınova 66 19 bin 713 Armutlu 26 7 bin 428 Çınarcık 81 25 bin 61 Çiftlikköy 88 27 bin 940 Termal 17 5 bin 115 Merkez 292 97 bin 22

Yalova'da 182 bin 279 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.Yalova'da seçmenler, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri ve muhtarları belirlemek için oy kullanacak.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, il genelinde 182 bin 279 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlere göre, Yalova'daki seçmen sayısı 20 bin 821 arttı.İl genelinde kurulacak sandık sayısı ise bir önceki yerel seçime göre 29 arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 541 sandık kurulurken, pazar günkü seçimde bu sayı 570 olacak.Yalova'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı ilçe ise kent merkezi oldu. 97 bin 22 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkez ilçede 292 sandık kurulacak.Merkez ilçeden sonra ikinci sırada 88 sandık ve 27 bin 940 seçmenle Çiftlikköy, üçüncü sırada da 81 sandık ve 25 bin 61 seçmenle Çınarcık ilçeleri geliyor.Termal ise 17 sandık ve 5 bin 115 seçmen rakamı ile en az sandık ve seçmen sayısına sahip ilçe oldu.İlçelere göre sandık ve seçmen sayıları şöyle: