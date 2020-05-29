Yalova'da 2.5 ay sonra ilk cumada alanlar doldu taştı - Son Dakika

Yalova'da 74 gün sonra cemaatle cuma namazı kılındı. Müftülük tarafından belirlenen cami ve alanlar vatandaşlarla dolup taştı.

COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta cemaatle namaza kapatılan camiler bugün cuma namazıyla birlikte açıldı. Vatandaşlar cami ve avluları ile belirlenen alanları doldurup taşırdı. Cuma namazı için alanlara gelen vatandaşların maske taktıkları ve seccadelerini yanında getirdikleri görüldü. Cami girişinde maskesi olmayanlar vatandaşlara Altınova Belediyesi ekiplerince maske ve tek kullanımlık seccade verildi. Ayrıca vatandaşlara dezenfekten solüsyonu sıktı. Evlerinde abdestleri alarak camiye gelen cemaat, maskeli şekilde sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tuttu. Öte yandan Altınova Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve Altınova Belediyesi ekipleri, 2.5 ay sonra ilk kez cemaatle kılınan cuma namazına yönelik her türlü tedbiri aldı. - YALOVA