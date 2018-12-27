Yalova'da 2 Ayrı Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
1 saat önce
YALOVA'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YALOVA'da düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
, 23 Aralık
ve 26 Aralık 2018 tarihlerinde 2 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 23 Aralık'ta düzenlenen operasyonda K.T., M.K., A.Ö. ve M.C.T. gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, K.T.'de 740 gram skunk maddesi ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan K.T. (42) ve M.K. (40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
26 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen S.E., Ö.C., Ö.S.K., O.Ç., V.T. ve O.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Ö.C.'nin ikametinde bir miktar metanfetamin maddesi ele geçirildi. Hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden S.E. (27) Ö.C. (23) ve V.T. (46) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:15 Kaynak: DHA
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