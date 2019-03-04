Son Dakika Haberleri: Yalova'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yalova'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

43 dakika önce

Yalova'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yalova'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Yalova'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüste düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, aracı Kılıç Kavşağı'nda durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6'sı kadın, 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerden 6'sının Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'inin Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 4'ünün Zambiya ve 2'sinin ise İran uyruklu olduğu öğrenildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:50 Kaynak: AA

İzmir, Gebze, Orhangazi, Yalova, Güncel
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