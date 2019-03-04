Yalova'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
43 dakika önce
Yalova'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Yalova
'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi- İzmir
Otoyolu'nda seyir halindeki bir otobüste düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, aracı Kılıç Kavşağı'nda durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 6'sı kadın, 1'i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerden 6'sının Orta Afrika
Cumhuriyeti, 8'inin Demokratik Kongo Cumhuriyeti
, 4'ünün Zambiya
ve 2'sinin ise İran
uyruklu olduğu öğrenildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:50 Kaynak: AA
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