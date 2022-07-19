YALOVA'DA 20 GÜN SONRA AYNI ATM'LERE ÇEKİÇLE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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YALOVA'DA 20 GÜN SONRA AYNI ATM'LERE ÇEKİÇLE ZARAR VERDİ

19.07.2022 22:10

YALOVA'da akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen N.Ş. (49), Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu yakınında bulunan ATM'lere çekiçle zarar verdi.

YALOVA'da akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen N.Ş. (49), Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu yakınında bulunan ATM'lere çekiçle zarar verdi. N.Ş.'nin, 20 gün önce de aynı ATM'lere zarar verdiği belirtildi.

Olay, Altınova ilçesinde meydana geldi. N.Ş., Yalova- İzmit karayolu minibüs durağı yakınındaki ATM'lere çekiçle saldırıp zarar verdi. Çevredekilerin bakışları arasında tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı ve cezai ehliyeti bulunmadığı belirtilen N.Ş.?nin 20 gün önce de aynı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. ATM'de işlemi olan vatandaş ise mağdur olduklarını ifade etti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YALOVA'DA 20 GÜN SONRA AYNI ATM'LERE ÇEKİÇLE ZARAR VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YALOVA'DA 20 GÜN SONRA AYNI ATM'LERE ÇEKİÇLE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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