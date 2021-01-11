Bal tenekesinde eroin ticareti - Son Dakika

Bal tenekesinde eroin ticareti

11.01.2021 14:47

Bal tenekesinde eroin ticareti Yalova'da büyük narkotik operasyonu: 192 kilogram eroin ele geçirildi Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü bir şekilde işleyerek...

Bal tenekesinde eroin ticareti

Yalova'da büyük narkotik operasyonu: 192 kilogram eroin ele geçirildi

YALOVA - Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütlerinin en büyük finans kaynaklarından olan uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu örgütlü bir şekilde işleyerek haksız ekonomik kazanç elde eden şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yalova güzergahını kullanarak uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapacağı tespit edilen şüphelilere ve ikametlerine farklı tarihlerde yapılan iki ayrı operasyonda; Pirinç torbaları içerisinde zulalanmış vaziyette uyuşturucu madde getirdikleri ve ikametlerinde depoladıkları tespit edilen A.A ve S.P isimli şüpheli şahısların ikametinde gerçekleştirilen aramada; torba içerisine gizlenerek özel olarak hazırlanmış 200 paket halinde toplam ağırlığı 109 kilo 750 gram Eroin ele geçirildi.

Ayrıca Uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen V.Y. isimli şahsın özel düzenekle hazırladığı bal tenekeleri içine zulalanmış 118 paket halinde toplam ağırlığı 82 kilo 400 gram Eroin ele geçirildi.

Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 192 kilo 150 gram Eroin ele geçirildi.

Yalova Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bal tenekesinde eroin ticareti
Bal tenekesinde eroin ticareti
Bal tenekesinde eroin ticareti
Bal tenekesinde eroin ticareti
Bal tenekesinde eroin ticareti
Bal tenekesinde eroin ticareti
Bal tenekesinde eroin ticareti

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Yalova, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bal tenekesinde eroin ticareti - Son Dakika


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