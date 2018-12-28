Yalova
'da 2018 Yılı Genel Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Muammer Erol
başkanlığında yapıldı.
Erol, İl Özel İdare Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, kentte görev alan polis ve jandarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Çalışmaların artarak devam edeceğini dile getiren Erol, "Uyuşturucu ve adaba mugayir suçlarla ilgili şikayetler fazla oluyor ama Allah'ın izniyle bundan sonra arkadaşlarımızın gayreti ve kararlılığıyla bunların olduğu değil, ortadan kaldırılmasına yönelik mücadelenin haberini, bilgisini göreceksiniz." diye konuştu.
Erol, şöyle devam etti:
"Şehirde suçlulara soluk aldırmamaya, böyle işlerin Yalova'da olduğunu, bittiğini kimseye söyletmemeye kararlı olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kararlılığın da altını kalın kalın çiziyoruz. Gereğini de yerine getireceğiz. Kimse Yalova'yı bu konuda yaftalayamayacak. Herkes ona göre hiza, mesafe alsın."
Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık ve İl Jandarma
Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kasım
Ermiş ve Güvenlik Şube Müdürü Ekrem Yücel Demir, sunum yaptı.