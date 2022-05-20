Yalova'da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi öldü - Son Dakika
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Yalova'da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi öldü

20.05.2022 12:44
Yalova'da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi öldü

Yalova'da 2021 yılında meydana gelen trafik kazaları sonucu toplam 15 kişi hayatını kaybederken bin 31 kişi ise yaralandı.

Yalova'da 2021 yılında meydana gelen trafik kazaları sonucu toplam 15 kişi hayatını kaybederken bin 31 kişi ise yaralandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye karayolu ağında 2021 yılında toplam 1 milyon 186 bin 353 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 998 bin 390 adedi maddi hasarlı, 187 bin 963 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 78,6'sı yerleşim yeri içinde yüzde 21,4'ü ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Trafik kazalarında ölenlerin yüzde 47,6'sını sürücüler oluşturdu.

Yalova ilinde ise 2021 yılında toplam 800 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucunda 15 kişi hayatını kaybederken bin 31 kişi yaralandı. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Trafik Kazaları, Türkiye, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova'da 2021 yılındaki trafik kazalarında 15 kişi öldü - Son Dakika


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