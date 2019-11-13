Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "2023 Eğitim Vizyonu" hedefi doğrultusunda Yalova'da yürütülen çalışmalar, Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'ndeki toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Erol, Yalova Belediyesi hizmet binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yeni yer arayışı konusunda alternatiflerin gündeme geldiğini söyledi.

TİGEM ile Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu arasındaki imara aykırı yapıların yıkılması kararı ile ilgili soruyu yanıtlayan Erol, "İmarla ilgili kaçak yapı, ruhsatsız yapı başladığı anda bununla ilgili birinci derecede görev ve sorumlu olan kimlerse, görevini yapsalar o kaçak ve ruhsatsız yapı hiç yapılmasa böyle bir sorun olmayacak ama ihmaller dizisi böyle bir problemi ortaya çıkarıyor. Şimdi bu kaçak yapıların olduğu yerlerde imar yok. Binanın ruhsatı yok. Binanın sağlığı sıhhati ile ilgili bir bilgi yok." dedi.

İldeki öğrenci sayısı, okulların durumu ve yapılacak yatırımlara değinen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise Yalova'nın, eğitimde Türkiye'de önde gelen iller arasında olduğunu dile getirdi.

İl genelindeki 199 okuldan 151'inin devlet okulu olduğunu aktaran Tosun, okullaşma oranında yüzde 90 ve üzeri başarı gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Bölgenin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Tosun, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız ve velilerimiz, okullarımızın durumu ile ilgili yoğun şekilde bilgi istiyorlar. Konu ile ilgili Bakan Yardımcımız Reha Denemeç başkanlığında tüm illerin, özellikle de deprem bölgelerindeki illerdeki okulların durumları masaya yatırıldı. Yürütülecek çalışmalarla ilgili planlamalar yapıldı. İlimizdeki 151 okuldan 102'si Marmara Depremi'nden sonra yapıldı. Geriye kalan 49 okulumuzun 30'unun deprem sonrası güçlendirilmesi yapıldı. 19'unun da güçlendirilmesine gerek olmadığı için işlem yapılmamış. Ancak her ihtimale karşı tekrar güçlendirilmesi gereken okullarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içinde birkaç okulumuzla ilgili güçlendirme çalışmasına başlayacağız. Birçok ilde yıkım kararı alınan okullar mevcut ama bizim ilimizde yıkım kararı alınan okul yok."