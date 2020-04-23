Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "23 Nisan otobüsü" ile kutladı.

Belediye binası önünde kutlama için özel hazırlanan üstü açık otobüs, Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi.

İçerisinde palyaço, müzisyen ve çizgi film karakterleri kıyafetli animatörlerin bulunduğu otobüs, 14 mahallede evlerinden çıkamayan çocuklarla buluştu.

Otobüsü ilgiyle izleyen çocuklar, ellerinde bayraklarla şarkılara eşlik etti.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan çocukların bayramı buruk geçirmemeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.