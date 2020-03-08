Yalova'da 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Yalova'da 3.8 büyüklüğünde deprem

11 dakika önce

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Yalova'da 3.8 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Kuvvetli hissedilen deprem Yalovalıları sokaklara döktü.


Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara Denizi'nin Yalova açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 07: 21'de yerin 10.4 kilometre altında yaşanan deprem Yalova'da kuvvetli hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden çıkarak bir süre evlerinin dışında bekledi. Bazı vatandaşlar ise Kuran-ı Kerim okudular. 17 Ağustos Marmara Depremi'ni de yaşayan Yalova'da yaşanan deprem korku ve paniğe neden olurken her hangi bir can ve mal kaybı meydana gelmedi. - YALOVA

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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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