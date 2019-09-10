Son Dakika Haberleri: Yalova'da 3 bin 640 Suriyeli mülteci var
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Yalova'da 3 bin 640 Suriyeli mülteci var

38 dakika önce

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova'da toplam 3 bin 640 Suriyeli Mülteci'nin ikamet ettiğini söyledi.

Yalova'da 3 bin 640 Suriyeli mülteci var, System.String[]

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova'da toplam 3 bin 640 Suriyeli Mülteci'nin ikamet ettiğini söyledi.


AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova'daki her Arap vatandaşın Suriyeli olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti. Ortadoğu ülkelerinden gelen bir çok vatandaşın yaz aylarında tatil amaçlı olarak Yalova'yı tercih ettiğini belirten Bağatar, Yalova'da yaşayan Suriyelilerin ise düşünüldüğü gibi fazla olmadığını vurguladı. Bağatar açıklamasında, "İlimizdeki yabancıların sayısını kontrol altında tutmak için müdürlükler vasıtası ile konuyu takip ediyoruz. Yalova güzel, turistik bir şehir. Uzun yıllardan beri de Arapların her zaman gidip geldiği, Ortadoğulular açısından revaçta olan bir kent. Ama elbette il nüfusuna oranla mültecilerin de gelişi ile birlikte Arapların sayısının artması dikkat çekmeye başladı. Ama diğer illere bakıldığında Suriye'den ülkemize gelen mültecilerin sayısının Yalova'da daha az olduğunu söyleyebilirim. Yalova'nın nüfusu 272 bin, Yalova'da ikamet eden Suriyeli mülteci sayısı ise 3 bin 640 kişi. Bursa'da bu rakam 180-200 bin civarında. Yalova'da yaşayan Suriyeli mülteci sayısı Türkiye ortalamasının altında. Arap vatandaşların Yalova'yı tercih etmelerinin altında Termal ilçemizdeki kaplıcalara yıllarca gelip gidiyor olmaktan ve burayı tanıyor olmalarından kaynaklanıyor. Vatandaşlarımız bilmelidir ki, Yalova'da aslında öyle çok da fazla bir Suriyeli yok. Ama ildeki Araplara bakıldığında bunda Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak ve İran'dan gelen Ortadoğulu insanlar var. Bunların ekserisi yaz aylarında Yalova'ya tatil için geliyorlar" dedi. - YALOVA

AK Parti, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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