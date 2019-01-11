Son Dakika Haberleri: Yalova'da 3 Gasp Zanlısı Yakalandı

Yalova'da 3 Gasp Zanlısı Yakalandı

1 saat önce

Yalova'da bir kişinin telefonunu gasp ettiği iddia edilen 3 kişi, yakalandı.

Yalova'da 3 Gasp Zanlısı Yakalandı, System.String[]
Yalova'da bir kişinin telefonunu gasp ettiği iddia edilen 3 kişi, yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 7 Ocak'ta bir şahsın cep telefonunu gasp eden 3 kişinin yakalanmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.K (28) ve H.T.B (28) ile suça sürüklenen E.İ, gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 70 santimetrelik bıçak, kar maskesi, mağdura ait cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Bağlarbaşı, Yalova, Güncel
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