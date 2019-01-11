Yalova'da 3 Gasp Zanlısı Yakalandı

Yalova
'da bir kişinin telefonunu gasp ettiği iddia edilen 3 kişi, yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı
Mahallesi'nde 7 Ocak'ta bir şahsın cep telefonunu gasp eden 3 kişinin yakalanmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, S.K (28) ve H.T.B (28) ile suça sürüklenen E.İ, gözaltına alındı.
Yapılan aramada, 70 santimetrelik bıçak, kar maskesi, mağdura ait cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.