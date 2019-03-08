Son Dakika Haberleri: Yalova'da "3 Kadın 3 Hayat Paneli"

Yalova'da "3 Kadın 3 Hayat Paneli"

1 saat önce

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "3 Kadın 3 Hayat" konulu panel düzenlendi.

Yalova'da
Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından "3 Kadın 3 Hayat" konulu panel düzenlendi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'ndaki panelde konuşan Kadın Meclisi Başkanı Nurten Anıl, 8 Mart'ın aslında kutlama değil anma günü olduğunu söyledi.

Ardından Yalova'nın ilk belediye başkan yardımcısı unvanı dolayısıyla "yılın kadını" seçilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güler'e plaket verildi. Plaketi Yalova Valisi Muammer Erol ve Belediye Başkanı Vefa Salman takdim etti.

Program iş kadını Göknur Atalay, avukat Eli Turnacı Çavuş ve asgari ücret tespit komisyonunda yer alan güvenlik görevlisi Gülden Görmez'in sunumlarıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:39 Kaynak: AA

8 Mart, Kent Konseyi, Yalova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aşkım Kapışmak'tan, Çok Konuşulacak Sıla ile Ahmet Kural Yorumu: Seviyorsunuz Birbirinizi! Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serdiler Eşeğin Sütünü de Sütünden Elde Ettiği Sabunları da Satıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 10:28:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da "3 Kadın 3 Hayat Paneli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]