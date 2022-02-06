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Yalova'da 3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri düzenlendi - Son Dakika

Yalova'da 3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri düzenlendi

06.02.2022 09:06
Yalova'da 3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri düzenlendi

Yalova'nın Altınova ilçesinde 3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri gerçekleştirildi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri gerçekleştirildi.

Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Kaymakam Ahmet Regaip Özyiğit ve İlçe Belediye Başkanı Metin Oral, tıbbi aromatik bitkilerden üretilen kremi inceledi.

Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi'ndeki ürünlerden elde edilen krem hakkında açıklamada bulunan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, krem çalışmasının başarılı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

Şifalı bitkilerden elde edilen ürünlere her gün yeni çeşitlerin eklendiğini ifade eden Oral, "Rengini, Hersek Lagünümüzün güzelleri flamingolarımızdan alan, özel karışımlı ciltte kaşıntı, egzama, kuruluğa derman olacak kremimizin denemesini yaptık. Bu alanda Altınova'mızı Türkiye'nin önemli merkezi yapmakta kararlıyız. Kadınlar başta olmak üzere çiftçilerimiz, üreticilerimiz için değerli bir alternatif oluşturacağız. Çalışmalarımıza destek veren tüm değerli hocalarımıza ilçem adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Hisarcık, Altınova, Yalova, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da 3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da 3. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri düzenlendi - Son Dakika
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