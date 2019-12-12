Yalova'da 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalova'da 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Yalova'da 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Yalova'da polis ekiplerince hava destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda evde arama yapılıyor.

Yalova'da 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Yalova'da polis ekiplerince hava destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu kapsamında çok sayıda evde arama yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 300 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Ekipler ilk olarak Bağlarbaşı Mahallesi'nde belirlenen 10 evin çevrelerinde güvenlik önlemi aldı.

Narkotik eğitimli "Zeytin" adlı köpeğin de yer aldığı operasyon, drone ile havadan takip ediliyor.

Emniyet bünyesindeki tüm birimlerin yer aldığı çalışmalarda, bazı adreslerde satışa hazır uyuşturucu ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı.

Ekipler aynı mahallede operasyona devam ediyor.

Yalova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avcılar'da özel bir üniversite öğrencisi 4'üncü kattan düşerek ağır yaralandı
Genç YouTuber'ın taşla kafasına vurup denize attığı arkadaşı öldü Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
20:06 İzmir kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı - Son Dakika
20:05 Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü - Son Dakika
20:05 Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu - Son Dakika
20:02 DHA YURT BÜLTENİ-22 - Son Dakika
20:02 KAYIP DAĞCILARDAN MERT ALPASLAN'IN EŞİ, DHA'YA KONUŞTU - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:10:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yalova'da 300 polisin katıldığı hava destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]