31 milyon liraya mal olacak Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı - Son Dakika

Yalova'da 113 dönüm arazi üzerinde yapımına başlanan Millet Bahçesi, barındıracağı tıbbi aromatik bitkiler, botanik, 840 çeşit meyve ve lavanta bahçeleri, biyolojik gölet ve seralarıyla gelecek yıl hizmete girecek.

Yalova ile Çiftlikköy ilçesi arasında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne ait 113 dönümlük arazı üzerinde yapım kararı alınan Millet Bahçesi için alanda basın toplantısı düzenlendi.

Alanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve yüklenici firma yetkililerin hazır bulunduğu toplantıda, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, burada yaptığı açıklamada, 31 milyon liraya ihalesi yapılan ve 330 gün sonra teslim edilecek Millet Bahçesinin 10 büyük projelerinden biri olduğunu söyledi.

Millet Bahçesi'nin yer tesliminin yapıldığını ve sahada çalışmaların başladığını ifade eden Bağatar, "Yalova için çok önemli bir proje olarak planladığımız 113 dönümlük alanda Yalova Millet Bahçesi projemiz hepimize hayırlı olsun. Proje kapsamında 113 dönümlük alan içerisinde suni gölet, birçok meyve bahçesi, çocuk parkları, yürüyüş alanları. millet kıraathanesi, toplantı salonunun da olacağı güzel bir tesisi Yalova'ya kazandırıyoruz. Tesisimizin en büyük özelliği en fazla yeşil alanı koruyarak Türkiye'de örnek bir millet bahçesi olmasını planlıyoruz. Alanda mevcut olan kivi, elma bahçeleri gibi meyve fidanlarının tamamını koruyarak güzel bir proje yapılması için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Özellikle yaz aylarında ailelerin gölet etrafındaki piknik alanlarında güzel vakit geçireceğini anlatan Bağatar, şöyle konuştu:

"İçerisinde şenlik alanı, çocuk oyun alanları, ay çiçek tarlası, tıbbi aromatik bitkiler, seralar, perma kültür eğitim merkezi, millet kıraathanesi, lavanta bahçesi ve meyve bahçeleri olacak. Tesisin bir diğer özelliği de meyve bahçelerimiz halkımıza açık olacak. Proje bittiğinde burada vakit geçiren vatandaşlarımız dalında meyve koparıp yeme imkanı bulacak. Ülkemizin her yerinden getirilen 840 çeşit meyvesi ile baya zengin bir millet bahçesi olacak."

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz ise, elma, armut ve kiraz olarak toplam 840 değişik türün Millet Bahçesi'nde muhafaza edileceğine dikkati çekti.

Boz, "Bir birinden farklı 840 çeşit meyve olacak. Burada elma, armut ve kirazları muhafaza edeceğiz. Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerde de bizim geliştirdiğimiz çeşitleri de sergileme imkanımız olacak. Ayrıca Marmara Bölgesi üzümsü meyvelerin merkezi konumunda. Sağlık açısından çok değerli bir yer teklifinde de bulunduk ve olumlu karşılandı. Burada üzümsü meyveler üzerine de bir alan tesis edilecek. Burada ülkemizin dört bir tarafında toplanan kiraz, elma ve armut muhafaza ediliyor. O meyve ağaçlarına barkotlar koyarak, o meyve ağacının ülkenin neresinden, hangi köyünden alındığını görebileceksiniz. Belki bu Türkiye'de bir ilk olacak. Buraya gelen ziyaretçi kendi köyündeki meyveyi görme imkanı bulacak." dedi.

Programa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit Yılmaz, yüklenici firma yetkilileri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.