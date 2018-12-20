Yalova'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem (3)
39 dakika önce
KIZ ÖĞRENCİ BAYILDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde de hissedilen, Yalova Çınarcık merkezli, 4.5 büyüklüğündeki deprem sırasında derste olan kız öğrenci, baygınlık geçirdi.
KIZ ÖĞRENCİ BAYILDI Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde de hissedilen, Yalova Çınarcık
merkezli, 4.5 büyüklüğündeki deprem sırasında derste olan kız öğrenci, baygınlık geçirdi. Öğrenciler, saat 09.34'te meydana gelen depreme derste yakalandı. Orhangazi'de de hissedilen deprem sırasında, Erenler
Kız Meslek Lisesi
'nden bir kız öğrenci, dersteyken baygınlık geçirdi. Okul tahliye edilirken bayılan öğrenci için sağlık ekibi çağrıldı. Lise 2'nci sınıf öğrencisi, sağlık ekibinin okulda yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İsmi öğrenilemeyen kız öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 01:18 Kaynak: DHA
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