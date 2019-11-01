Yalova'da 4 bin 17 dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Yalova ilimiz ve ilçelerimizde toplam 4 bin 17 dekar tarım arazisi sulanmıştır." dedi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığı, bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğine yer verildi.



Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının minimum seviye indirildiği ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlandığı hatırlatılan açıklamada, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlemektedir." diye konuştu.

-"4 bin 17 dekar tarım arazisi sulanmıştır"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yalova Benim Kentimdir" sözünü hatırlatan Aydın, Yalova'da 22 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını aktardı.

"2019 yılı sulama sezonunda Yalova ilimiz ve ilçelerimizde toplam 4 bin 17 dekar tarım arazisi sulanmıştır." ifadelerini kullanana Aydın, şunları kaydetti:

"Yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 3 milyon 37 bin lira katkı sağlanmıştır. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."